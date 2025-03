Bruno de Carvalho e Miguel Vicente protagonizam momento tenso! - Bruno ameaça revelar «a verdade»

Carla Anes

Há 2h e 46min

No «Dois às 10», os comentadores debatem a ameaça de Bruno de Carvalho de fazer revelações caso permanecesse no programa. A sua permanência na casa gerou discussão, sendo encarada como uma jogada estratégica por alguns. A conversa também abordou a diferença de idades entre os concorrentes e as dificuldades de convívio. Bruno de Carvalho, com 53 anos, convive com pessoas mais novas, o que gera alguns conflitos. Saiba mais em TVI Player