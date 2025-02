Bruno de Carvalho versus Miguel Vicente - Afonso Leitão afirma: «É mais fácil viver com o Bruno»

Carla Anes

Hoje às 12:28

No «Dois às 10», continua a conversa com Afonso sobre as suas experiências e desafios com outros concorrentes. Afonso partilha como lidou com a entrada de Miguel e Bruno, explicando que, na sua opinião, Miguel é um concorrente difícil de se conviver. O ex-concorrente analisa os dois colegas, comparando os seus comportamentos e atitudes.

