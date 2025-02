DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Bruno recorda acidente grave de mota no dia de aniversário da mãe: «Foi um milagre»

Carla Anes

Hoje às 11:42

No «Dois às 10», Bruno recordou o grave acidente de mota que sofreu no dia de aniversário da sua mãe, há sete anos. O convidado estava a caminho de Lisboa, quando embateu contra um passeio e foi projetado contra um poste. Bruno esteve 30 minutos inanimado. O convidado recordou ainda o momento em que a mãe soube do acidente, enquanto celebrava o seu aniversário em França, através de um telefonema da irmã.

