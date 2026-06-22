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Bruno Simão sobre ex-concorrente do Secret Story - Desafio Final: «Pedi desculpas sinceras»

No «Dois às 10», o ex-concorrente Bruno Simão admite sair a dar-se bem com Liliana e Leandro é um troféu.

  • Ontem às 11:44
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