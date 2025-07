Bruno sobre a descoberta da tetraplegia, aos 14 anos: «Quando percebi que não ia mais andar chorei até adormecer»

No «Dois às 10», Bruno diz que tinha sonhos incríveis, queria fazer tudo e quando se vê numa cama perdeu tudo… Bruno fala da infância e do mergulho que deu aos 14 anos na Ria Formosa. Oriundo de uma família numerosa estava de férias no algarve quando o mergulhou na ria e ficou tetraplégico. Aos 14 anos lidar com essa informação foi muito difícil, houve muita revolta, mas teve o apoio da família. Bruno diz que o ser humano nunca está preparado para nada e o facto de ver a família e os amigos a continuar a viver foi difícil. Houve uma altura que percebeu que só vive uma vez e disse que ia viver da melhor forma. “Nunca me esqueci do Bruno que andava, o Bruno anda sempre e vai andar sempre até morrer”. Hoje diz ser um homem feliz.