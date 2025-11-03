No «Dois às 10», Cláudio Ramos conta a história de um burlão que usou a sua identidade para roubar dinheiro a uma mulher, que acreditou estar a namorar com o apresentador.
Burlão usou identidade de Cláudio Ramos e enganou mulher: «Foi dizer à minha mãe que era minha namorada»
Dois às 10
Hoje às 12:52
