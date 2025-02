Caetana luta contra doença rara - A mãe Camila partilha angústia em conversa emocionante:«O meu mundo parou» - Veja a conversa completa

Carla Anes

Hoje às 13:44

No «Dois às 10», Camila expressou o seu desejo de que a sua filha Caetana, que sofre de uma doença rara, pudesse ter uma vida normal como as outras crianças. A mãe de Caetana partilhou o sofrimento de não a ouvir chamar «mãe» e a dificuldade em lidar com a incerteza do futuro. Camila e o seu marido mostraram-se determinados em procurar as melhores soluções para a sua filha, e sonham que um dia ela possa ter uma vida plena e feliz.

