Caio admite que algo em Pedro lhe fez suspeitar do seu segredo

No “Dois às 10”, recordamos a passagem marcante de um dos concorrentes que entrou na casa mais vigiada do país cheio de sonhos e expectativas, mas que acabou por abandonar a experiência antes do previsto. Caio recorda os primeiros momentos dentro da casa, os laços que criou e os desafios que enfrentou, bem como os motivos que provavelmente o levaram a deixar para trás esta aventura que prometia ser inesquecível.