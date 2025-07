Canção criada para Cristina Ferreira emociona a apresentadora durante programa

No «Dois às 10», a convidada Maria da Graça surpreende Cristina Ferreira com uma canção especialmente feita para a apresentadora. Natural do campo, onde convive feliz com porcos, galinhas, cabras e patos, Maria da Graça enfrenta a vida com uma coragem única, mesmo depois do diagnóstico de Parkinson aos 40 anos. A sua paixão pela terra e pelos animais nunca diminuiu, antes lhe deu forças para aprender a tocar cavaquinho e realizar sonhos antigos. Hoje, trocando a rotina da quinta em Trás-os-Montes pelo estúdio da televisão, traz consigo a simplicidade e a alegria do campo, conquistando corações com a sua música e história de vida inspiradora.