No «Dois às 10», Joana tem 33 anos e perdeu a mãe quando tinha apenas 3. Há dois meses descobriu que tinha cancro da mama e o maior medo é que as filhas passem pelo que ela própria já passou e tenham de crescer sem mãe.
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Cancro da mama aos 33 anos: Joana luta para que as filhas não cresçam sem a mãe
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