Candida auris: o que podemos fazer para nos protegermos deste fungo?

No “Dois às 10”, falamos sobre a Candida auris, um fungo potencialmente mortal que está a preocupar as autoridades de saúde em vários países. Ainda pouco conhecido do grande público, pode provocar infeções graves, sobretudo em ambiente hospitalar, sendo particularmente difícil de tratar devido à sua resistência a vários medicamentos. Transmite-se por contacto e apresenta uma elevada taxa de mortalidade. Afinal, quais são os riscos reais, como se trata esta infeção e que cuidados devemos ter para nos protegermos?

  • Joana Lopes
  • Hoje às 10:51
