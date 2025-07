Cândido Costa incrédulo com surpresa preparada no Dois às 10! Veja as imagens

No Dois às 10, Cristina Ferreira e Cláudio Ramos recebem Cândido Costa, ex-futebolista, comentador e agora apresentador de televisão, para uma conversa sobre esta sua nova fase da vida profissional, em que está à frente do Concurso Bem Bom. Cândido acabou por abrir o livro da sua vida, recordar o percurso no mundo do futebol, como tudo acabou e como se reergueu. Falou também da sua família e da importante relação que tem com os pais. O que não esperava, é que a mãe e o pai estão presentes em estúdio para o surpreender!

O Dois às 10 é o programa da manhã da TVI apresentado por Cristina Ferreira e Cláudio Ramos. De segunda a sexta-feira, acompanha os portugueses com entrevistas exclusivas, histórias emocionantes, rubricas de entretenimento e conteúdos informativos. Com uma forte ligação ao público, este formato destaca-se pela cumplicidade entre os apresentadores, pelas partilhas reais e pelos convidados especiais, sendo uma das grandes apostas da estação para as manhãs da televisão em Portugal.