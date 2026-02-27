No “Dois às 10”, Ana Santos, nutricionista, partilha dicas essenciais para melhorar o seu dia e explica tudo sobre o chamado “cérebro inflamado”. Cansaço permanente, mudanças de humor e dificuldade em concentrar-se podem ser alertas a que deve estar atento. Descubra o que está por trás destes sintomas, perceba como a alimentação e o estilo de vida influenciam a saúde cerebral e saiba como conseguir um cérebro à prova de inflamação, com estratégias simples e eficazes para aplicar no dia a dia.
Cansaço permanente, mudanças de humor e dificuldade em concentrar-se podem ser sinais desta doença
- Joana Lopes
- Hoje às 10:36
