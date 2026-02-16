No “Dois às 10”, tomamos o pequeno-almoço com o artista que acompanhámos a crescer no panorama da música popular portuguesa: Saúl. Entre risos, memórias da infância e momentos marcantes da sua carreira, Saúl partilha histórias inéditas, inspirações e os desafios de se manter no coração do público ao longo dos anos. Uma conversa descontraída que revela o lado mais pessoal e humano deste talentoso músico.
Cantor famoso revela que, aos 18 anos, percebeu que os pais, que geriam a sua conta, lhe deixaram só 14 euros
