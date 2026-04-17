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Cantora portuguesa impressiona ao aparecer com menos 20 quilos

No “Dois às 10”, recebemos uma das melhores vozes femininas portuguesas, Rita Guerra, que vem partilhar connosco a sua jornada de perda de peso.

  • Dois às 10
  • Há 9 min
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