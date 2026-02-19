Cantora portuguesa sofreu perda gestacional e ficou incapaz de ter filhos

No “Dois às 10”, Sónia Costa apresenta a sua mais recente aposta musical, lançada no passado dia 30 de janeiro. “Melhor Dia Pra Casar” é o novo sucesso da artista e promete conquistar o público com uma sonoridade envolvente e uma mensagem romântica que celebra o amor e os momentos especiais a dois. Uma conversa intimista e cheia de música, onde ficamos a conhecer melhor esta nova fase da carreira de Sónia Costa e os detalhes por detrás deste tema que já está a dar que falar.