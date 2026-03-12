No «Dois às 10», Margarida e Gonçalo, ex-concorrentes do “Secret Story 8”, fazem parte do grupo de portugueses que ficou retido no Dubai. Depois de dias de angústia, conseguiram chegar a casa e relatam a aflição que sentiram.
Caos no Dubai: Aeroporto suspenso e centenas de portugueses em desespero para regressar
- Hoje às 11:24
NESTE PROGRAMA
03:18
Caos no Dubai: Aeroporto suspenso e centenas de portugueses em desespero para regressar
Hoje às 11:24
06:59
'Bomba': Hugo assume relação fora da casa após beijar Sara e esta foi a reação imperdível de Cláudio Ramos
Hoje às 10:06
08:21
«Eu prefiro um concorrente como o Hugo...»: Gonçalo Quinaz surpreende ao reagir a nova polémica
Hoje às 10:09
04:09
Família de António José Seguro brilha em tomada de posse e soma elogios - Cristina Ferreira rendida: "Há uma foto muito bonita"
Hoje às 10:24
03:11
Cláudio Ramos comenta uma das gravidezes mais faladas do momento: «Que venha com saúde»
Hoje às 10:25
02:50
A nova "parceira" de Marco Costa: Maria Emília surge a ajudar o pai e encanta tudo e todos
Hoje às 10:27
04:27
Cristina Ferreira sai em defesa de Kátia Aveiro após críticas: "É uma coisa que me chateia"
Hoje às 10:41
06:10
A Duquesa que cresceu entre princesas - Diana de Cadaval revela como é crescer num mundo de luxos e regras
Hoje às 10:44
05:08
Educada para ser Duquesa, Diana de Cadaval lança livro sobre a "Rainha Mal-Amada"
Hoje às 10:46
05:40
Margarida e Gonçalo relatam terror que viveram no Dubai: «Esse dia foi o mais alarmante!»
Hoje às 11:19
03:25
Angústia e destruição: O relato de Margarida e Gonçalo após ficarem presos na guerra do Médio Oriente
Hoje às 11:21
03:04
Cátia soube que tinha cancro horas após ser mãe: «Pedi desculpa por não poder amamentar»
Hoje às 11:33
18:33
O diagnóstico terrível no pós-parto: Cátia enfrentou um cancro de Estágio 4 e o fim do casamento
Hoje às 11:50