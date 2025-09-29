VÍDEO SEGUINTE
Capricórnio, Aquário e Peixes: Os solteiros de um dos signos podem encontrar o amor onde nunca pensaram

No «Dois às 10», damos as boas-vindas a outubro com uma visita muito especial. Joana Dias junta-se a nós para revelar as previsões astrológicas para cada signo, ajudando-nos a perceber o que o novo mês poderá trazer em termos de desafios, oportunidades e energias.

  • Joana Lopes
  • Hoje às 10:55
NESTE PROGRAMA
Signos

Atenção, solteiros: se é deste signo, tem tudo para encontrar o amor em outubro

Hoje às 14:40

Segundo taróloga, este signo tem tendência para ganhar no Euromilhões em outubro

Hoje às 11:04

Saiba o que lhe reserva o seu signo no mês de outubro

Hoje às 10:58

Balança, Escorpião e Sagitário: Um dos signos poderá ter a sorte grande no setor financeiro

Hoje às 10:51

Caranguejo, Leão e Virgem: O amor vai marcar o mês de um dos signos

Hoje às 10:48

Carneiro, Touro e Gémeos: Reviravoltas inesperadas podem pôr em risco a segurança financeira de um dos signos

Hoje às 10:45

Horóscopo de setembro: previsões especiais para Capricórnio, Aquário e Peixes

2 set, 10:59
