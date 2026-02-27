VÍDEO SEGUINTE
Caranguejo, Leão e Virgem: saiba o que lhe reserva o seu signo para março

No “Dois às 10”, março começa já este domingo e traz consigo novas energias, desafios e oportunidades para todos os signos do Zodíaco. Joana Dias revela as previsões signo a signo, ajudando-nos a perceber o que esperar no amor, no trabalho e na vida pessoal ao longo deste mês especial.

  • Joana Lopes
  • Hoje às 10:09
NESTE PROGRAMA
