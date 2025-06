Carina e Manuel Rodrigues mais próximos do que nunca? Manuel Cavaco reage: «Faz-me muita confusão»

No «Dois às 10», falou-se sobre a possível aproximação entre Carina Frias e Manuel Rodrigues, concorrentes do «Big Brother», que têm vindo a gerar muita especulação entre fãs e comentadores. Manuel Cavaco, ex- participante do programa, reagiu às notícias e confessou: «Faz-me muita confusão», deixando a sua insatisfação em relação ao que se tem, a seu ver, erradamente especulado.