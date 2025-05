No «Dois às 10», a discussão foca-se no apoio a Carina durante os tratamentos e na sua atitude perante a situação. O seu espírito leve e alegre é uma constante, transmitindo bem-estar a quem a rodeia. As amigas surpreendem Carina em direito e revelam que a acompanham em todas as fases, elogiando o sua maneira de estar na vida. Saiba mais em TVI Player