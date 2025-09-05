Carina Frias recorda combate aos incêndios: «As pessoas dormiam na serra, caso voltasse a reacender»

No «Dois às 10», Carina Frias, ex-concorrente do «Big Brother 2025», partilha os momentos de angústia vividos durante os incêndios de agosto em Viseu. Recorda a proximidade do fogo à casa da família e o cenário de desespero em que muitos vizinhos chegaram a pernoitar na serra para ajudar a apagar em caso de as chamas regressarem.