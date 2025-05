Carina inspirou todos pela forma como lidou com o cancro: «Havia uma urgência muito grande em fazer coisas»

No «Dois às 10», Carina partilha a sua experiência com o cancro da mama triplo negativo, diagnosticado em abril de 2024. A convidada fez preservação da fertilidade no Hospital da Luz e quimioterapia no Hospital de Santa Maria. O apoio incondicional dos amigos e da família foi fundamental durante todo o processo. Carina manteve a sua vida ativa, trabalhando e praticando desporto. Saiba mais em TVI Player