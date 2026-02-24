Carla guarda o pijama que a filha usou antes de morrer

No “Dois às 10”, recebemos Carla, uma mãe marcada por uma dor inimaginável. A 28 de março de 2023, a sua vida mudou para sempre, quando perdeu a filha, Mariana, de forma trágica e inesperada. Nessa manhã fatídica, um homem atacou brutalmente Mariana e uma colega, tirando a vida às duas jovens com dezenas de facadas. Desde então, Carla vive com uma ausência impossível de preencher, enfrentando todos os dias o peso da saudade e da injustiça. Ainda assim, é na sua coragem e na força com que honra a memória da filha que encontra um propósito para continuar.