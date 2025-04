Carlitos e Henriqueta: A nova dupla da TVI que vai conquistar Portugal

No «Dois às 10», prepare-se para conhecer Carlitos e Henriqueta, a dupla que promete animar as suas tardes na TVI. Inspirada em «Menino de Tonecas», a série traz uma lufada de ar fresco, adaptada à realidade atual com referências a «TikToks e dessas coisas todas». Flávio Gil, que interpreta Carlitos, revela o desafio de dar vida a um aluno de 11 anos, explorando o humor para caricaturar as características das crianças. A experiência permite-lhe «brincar, descobrir aqui uma criança qualquer». Rita Correia de Melo, a estreante Henriqueta, traz a sua bagagem do teatro musical e da dança para a televisão. A série promete explorar as desventuras destes dois «maus alunos», garantindo momentos de diversão e identificação para toda a família. «A Henriqueta não é muito melhor», é revelado, preparando o terreno para as peripécias desta dupla improvável. Saiba mais em TVI Player