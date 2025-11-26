No «Dois às 10», conhecemos o lado mais pessoal de uma das figuras mais conhecidas do país. Da infância no Alentejo aos desafios da vida pública, Carlos Moedas partilha histórias surpreendentes que poucos conhecem.
Carlos Moedas recorda polémica em torno da tragédia do Elevador da Glória: «Se eu pudesse, eu tinha feito tudo»
- Joana Lopes
- Hoje às 11:46
06:57
Carlos Moedas recorda polémica em torno da tragédia do Elevador da Glória: «Se eu pudesse, eu tinha feito tudo»
Hoje às 11:46
02:13
O lado que poucos conhecem de Carlos Moedas. É este o pai por trás do presidente: «Tenho a localização no telefone»
Hoje às 11:20
07:24
Carlos Moedas abre o coração: «Lembro-me de os meus pais não terem dinheiro para me comprar uma bicicleta»
Hoje às 11:28
Carlos Moedas sobre a tragédia do Elevador da Glória: «Aquele momento mudou-me para sempre»
Hoje às 11:46
Carlos Moedas recorda a tragédia do Elevador da Glória: «Eu fiquei sem forças»
Hoje às 11:47
Carlos Moedas recorda os instantes após a tragédia do Elevador da Glória: «Lembro-me de o chefe dos bombeiros chegar ao pé de mim a tremer»
Hoje às 11:48
Meses depois da tragédia do Elevador da Glória, Carlos Moedas abre o coração: «Esse choro não pode ser mostrado»
Hoje às 11:51
Abalado, Carlos Moedas fala sobre a tragédia do Elevador da Glória: «É um trauma pessoal grande»
Hoje às 11:56
