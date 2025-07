Carminho, de 9 anos, explica em lágrimas que é portadora de doença rara: «Tenho a esperança de que em breve vou voltar a correr e a pular»»

No «Dois às 10», conhecemos Carminho tem 9 anos e só quer poder voltar a ser criança. Carminho diz que gosta de brincar, saltar, correr, mas de momento não pode porque está numa cadeira de rodas. A mãe diz que foi a menina foi a várias consultas e que os médicos diziam que o que a filha sentia eram dores de crescimento. Depois do diagnóstico correto – doença de Perthes, Cláudia explica o que é. Acrescenta que a filha fez uma cirurgia que correu muito bem e que agora precisa de nova cirurgia porque o osso da cabeça do fémur voltou a colapsar. Carminho diz que não é fácil, mas que tem o apoio do irmão Manel. Cláudia refere que há medos e que a filha lhe tem dado força por ser muito enérgica.Carminho só quer realizar os sonhos de voltar a correr saltar.