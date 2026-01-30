VÍDEO SEGUINTE
Carneiro, Touro e Gémeos: saiba o que lhe reserva o seu signo para fevereiro

No “Dois às 10”, fevereiro começa já este domingo e traz consigo novas energias, desafios e oportunidades para todos os signos do Zodíaco. Sendo o mês mais curto do ano, queremos saber como tirar o melhor partido de cada dia e o que os astros nos reservam. Para isso, recebemos Joana Dias, que vem revelar as previsões signo a signo, ajudando-nos a perceber o que esperar no amor, no trabalho e na vida pessoal ao longo deste mês especial.

  • Joana Lopes
  • Hoje às 10:23
