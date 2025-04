Carolina e a interrupção voluntária da gravidez - «É uma ferida que fica para o resto da vida»

No «Dois às 10», Carolina partilhou a sua experiência marcante sobre a interrupção voluntária da gravidez, um tema que continua a gerar debate. A conversa abordou a complexidade da decisão e o impacto emocional duradouro que ela acarreta. Carolina recordou o momento em que engravidou e a pressão do namorado para abortar, revelando as profundas marcas que essa escolha deixou na sua vida. A questão dos médicos objetores de consciência também foi levantada, destacando a importância de respeitar a decisão da mulher, mesmo quando há divergências éticas ou morais. Luísa Castel-Branco expressou a sua opinião sobre o tema, afirmando que «quem toma uma decisão destas é uma ferida que fica para o resto da vida e tem que ser respeitada». A discussão também abordou a importância de garantir que todas as mulheres, independentemente da sua condição financeira, tenham acesso a um aborto seguro e legal. Saiba mais em TVI Player