Carolina é médica e sofreu um burnout

No “Dois às 10”, falamos sobre a pressão que muitas vezes é colocada sobre os médicos, como se tivessem de ser sempre fortes, estar sempre disponíveis e cuidar de todos sem nunca mostrarem fragilidades. Carolina, médica de Medicina Geral e Familiar, quebra esse silêncio e partilha, com coragem e transparência, a sua experiência com o burnout e o impacto que teve na sua vida.