Carolina e Pedro fazem viagens com o filho desde que ele tem apenas dois meses. Saiba quais as dicas do casal

No «Dois às 10», conhecemos a inspiradora história de Carolina e Pedro, um casal apaixonado por viagens que decidiu transformar a sua vida numa aventura sobre rodas. Depois do casamento, compraram a autocaravana ‘Pingu’ e percorreram a Europa, registando cada momento na página de Instagram ‘Mochileiros’. Em 2021, juntou-se o companheiro mais especial: o pequeno Lourenço, que com apenas dois meses já viajava de avião! Com espírito aventureiro e o sonho de chegar à Noruega, a família continua a provar que a maior riqueza está em descobrir o mundo juntos.