Casais mais jovens: fazem menos ou mais sexo? A resposta pode surpreendê-lo

No «Dois às 10», abordamos um tema que pode surpreender muitos: será que os casais mais jovens fazem mais ou menos sexo? A psicóloga Catarina Lucas explica que, apesar do estereótipo da juventude associada a uma vida sexual intensa, a realidade mostra uma tendência crescente para a diminuição da intimidade física entre os casais mais novos. Um dos fatores apontados é o uso excessivo do telemóvel, que funciona quase como um terceiro elemento na relação, dificultando a comunicação e reduzindo o desejo sexual. Catarina alerta para a importância de conversas diárias, pelo menos 10 minutos antes de dormir, sem distrações digitais, para fortalecer a ligação do casal e evitar problemas como a insónia causada pelo uso do telemóvel. Uma reflexão essencial para quem quer cuidar da sua relação e da sua intimidade.