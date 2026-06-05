Casal com 20 anos de diferença de idade encanta Cláudio Ramos: “São uma referência”

No “Dois às 10”, recebemos Inês Meneses e Tozé Brito para uma conversa intimista sobre a sua vida em comum. Apesar da diferença de quase 20 anos de idade, o casal encontrou na cumplicidade, na partilha e no diálogo os pilares da sua relação. Entre histórias, memórias e momentos especiais, revelam como os serões passados à conversa continuam a fortalecer o vínculo que os une.