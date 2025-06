Casal vendeu tudo para dar volta ao mundo com os três filhos enquanto pai fazia hemodiálise

No «Dois às 10», Catarina e Filipe Almeida partilham a sua experiência inspiradora de vender tudo o que tinham e embarcar numa viagem pelo mundo com os seus três filhos, Guilherme, Vasco e Manuel. O casal fala sobre os desafios, medos e as aprendizagens desta aventura em família, que culminou com a descoberta de que Filipe Almeida precisava fazer hemodiálise três vezes por semana. Saiba mais em TVI Player