Catarina comprou um queijo a José e acabou por se apaixonar por ele

No “Dois às 10”, conhecemos Catarina Pedroso e José Santos, feirantes unidos no negócio e no amor. Ele, rei do fumeiro desde os 12 anos, cresceu na Serra da Estrela entre cabras, ovelhas e queijo caseiro, herdando dos avós o respeito pela terra e pelos sabores tradicionais. Ela, após 20 anos como comercial, encontrou nas feiras não só uma nova carreira, mas também o amor: tudo começou ao comprar um queijo na Feira das Tasquinhas. Hoje percorrem juntos feiras e romarias, transformando o negócio familiar numa paixão de vida. Casaram em 2024, no mesmo dia em que se conheceram — e voltaram ao trabalho nessa tarde.