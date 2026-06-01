No “Dois às 10”, Catarina, a concorrente expulsa ontem do “Secret Story – Desafio Final”, fala sobre a relação com Norberto.
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Catarina fala sobre relação com Norberto: “Sabia que não ia ser fácil”
- Dois às 10
- Hoje às 12:02
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