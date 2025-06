Catarina foi mãe aos 45 e 48 anos e após segunda gravidez deixou de conseguir subir escadas: «Tinha um travão na anca»

No «Dois às 10», Catarina Paiva partilha a sua história de luta contra a artrose e necrose nas ancas. Após o nascimento dos filhos, Maria Mel e Martim, as dores intensificaram-se, levando-a a uma cirurgia. A segunda cirurgia foi adiada para evitar complicações, mas Catarina sonha em voltar a ser uma «pessoa normal» e brincar com os filhos sem limitações. Saiba mais em TVI Player