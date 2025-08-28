Catarina Furtado namora com famoso que é amigo do Cláudio Ramos? «É a notícia da semana», diz Cristina Ferreira

Nas Conversas de Café do «Dois às 10», Cristina Ferreira e Cláudio Ramos comentam a notícia que está a dar que falar: Catarina Furtado poderá estar a viver um romance com Carlão, cantor e grande amigo de Cláudio. Os apresentadores partilham curiosidades, reagem às manchetes e não deixam escapar o tom divertido e cúmplice da manhã.