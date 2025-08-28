Nas Conversas de Café do «Dois às 10», Cristina Ferreira e Cláudio Ramos comentam a notícia que está a dar que falar: Catarina Furtado poderá estar a viver um romance com Carlão, cantor e grande amigo de Cláudio. Os apresentadores partilham curiosidades, reagem às manchetes e não deixam escapar o tom divertido e cúmplice da manhã.
- Há 2h e 41min
06:20
Catarina Furtado namora com famoso que é amigo do Cláudio Ramos? «É a notícia da semana», diz Cristina Ferreira
Há 2h e 41min
07:31
Patrícia Palhares lança indireta sobre traição a João Palhinha em forma de música?
Há 2h e 30min
04:56
Luíza Abreu e João Moura Caetano vão mesmo casar. E já há anel de noivado
Há 2h e 26min
01:51
Kátia Aveiro quebra o silêncio sobre o noivado de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez
Há 2h e 22min
02:02
Dos 367 jogadores que participaram no Euro 2004, apenas um se mantém no ativo. Sabe quem é?
Há 2h e 9min
06:22
Imagens inéditas da princesa Diana geram alvoroço e discórdia em estúdio
Há 2h e 1min
08:41
Este ex-concorrente do Secret Story é autarca há 11 anos. Ganhou as eleições depois de entrar no programa
Há 1h e 26min
08:58
Ainda se recorda da polémica Cristiana Dionísio do «Secret Story 5»? Veja como está agora
Há 1h e 17min
06:51
João Moreira participou no «Secret Story 7» com o próprio irmão. Veja como está agora
Há 1h e 9min
16:22
Viúva há três meses, Raquel conta a dor de perder o marido: «Metade de mim morreu»
Há 47 min
05:15
Ivan e Alice perderam o pai de forma inesperada: «Todos os dias penso porque nos aconteceu a nós?»
Há 34 min
03:40
Raquel perdeu recentemente o marido e alerta para questões inconvenientes: «Não perguntem...»
Há 30 min