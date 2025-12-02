No «Dois às 10», recebemos Catarina Martins, que, após uma década a liderar o Bloco de Esquerda e depois da sua experiência no Parlamento Europeu, abraça um novo desafio: a candidatura à Presidência da República.
VÍDEO SEGUINTE
Saiba mais aqui
Catarina Martins sobre a sua candidatura à Presidência da República: «Achei que estava a falar alguém que soubesse falar pela decência»
- Joana Lopes
- Hoje às 11:32
NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA
02:15
Catarina Martins sobre a sua candidatura à Presidência da República: «Achei que estava a falar alguém que soubesse falar pela decência»
Hoje às 11:32
02:16
Jovem emociona-se ao recordar cadela que morreu. Perante risos do público, Goucha dá resposta que recebe aplausos
Hoje às 08:39
02:58
Com 85 anos, Joaquina corre quase todos os dias
Hoje às 10:13
02:58
Aos 85 anos, Joaquina faz algo surpreendente: «Chamavam-me Ronalda, mas eu não ganhava nada»
Hoje às 10:14
01:45
Catarina Martins sobre os jovens: «Não quero um país em que as gerações mais novas pensam que têm que emigrar para ter uma vida decente»
Hoje às 11:35
07:14
Catarina Martins sobre as candidaturas à Presidência da República: «Quem tem muitas certezas é arrogante»
Hoje às 11:45
07:14
Catarina Martins reforça o que é essencial mudar em Portugal: «O país não está bem»
Hoje às 11:46
01:59
Catarina Martins sobre debates entre candidatos à Presidência da República: «Eu não gosto de fazer debates violentos»
Hoje às 11:48
02:45
Catarina Martins afirma que encontra inspiração numa passada Presidência da República
Hoje às 11:50
03:16
Aos 6 anos, Francisca tem Síndrome de Down, problemas cardíacos e mal fala
Hoje às 11:53
03:16
Carla está desempregada e são as filhas mais velhas que a ajudam a cuidar da irmã com Síndrome de Down
Hoje às 11:53
05:49
Com 24 anos, ajuda da mãe a sustentar a casa. Jovem emociona com discurso- «Estas são as minhas pessoas, a minha força, são quem me impulsiona para ser melhor»
Hoje às 12:06
02:50
Cristina Ferreira oferece presente a criança com Síndrome de Down
Hoje às 12:15
09:15
Imagens chocantes: homem persegue ex-companheira e tenta provocar despiste com filho do casal dentro do carro
Hoje às 13:07