Catarina Martins sobre os jovens: «Não quero um país em que as gerações mais novas pensam que têm que emigrar para ter uma vida decente»

No «Dois às 10», recebemos Catarina Martins, que, após uma década a liderar o Bloco de Esquerda e depois da sua experiência no Parlamento Europeu, abraça um novo desafio: a candidatura à Presidência da República.

  • Joana Lopes
  • Hoje às 11:35
NESTE PROGRAMA
Catarina Martins afirma que encontra inspiração numa passada Presidência da República

Hoje às 11:50

Catarina Martins sobre debates entre candidatos à Presidência da República: «Eu não gosto de fazer debates violentos»

Hoje às 11:48
