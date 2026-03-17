Catarina Miranda confronta Francisco Monteiro: “A Bárbara está completamente excluída na tua vida?”

No “Dois às 10”, juntámos Catarina Miranda e Francisco Monteiro para a conversa que nunca tiveram: um frente a frente sem filtros. Só os dois, cara a cara, sem tabus, para esclarecer tudo o que ficou por dizer e pôr os pontos nos is. Entre revelações, emoções à flor da pele e momentos de tensão, nada ficou por abordar.