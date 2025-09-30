No «Dois às 10», recebemos Catarina Miranda, uma das concorrentes que marcou o «Big Brother – Verão». Apesar de ter ficado em segundo lugar, conquistou o coração do público e também o amor dentro da casa. Hoje, mostra-nos uma nova faceta: deixa a competição de lado e entra na nossa cozinha, pronta para provar que, além da sua personalidade forte, tem também muito talento à mesa.
VÍDEO SEGUINTE
Saiba mais aqui
Catarina Miranda prepara bacalhau à brás
- Joana Lopes
- Hoje às 10:22
NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA
02:12
Catarina Miranda prepara bacalhau à brás
Hoje às 10:22
01:41
Cristina Ferreira recebe Catarina Miranda em televisão: «Tenho aqui uma colega»
Hoje às 10:04
06:25
Catarina Miranda revela o que falta fazer com Afonso Leitão fora da casa
Hoje às 10:07
06:25
Catarina Miranda revela os seus concorrentes favoritos do «Secret Story 9»
Hoje às 10:08
06:57
Catarina Miranda revela: «Venho cá para contar uma novidade»
Hoje às 10:15
06:57
Cristina Ferreira questiona Catarina Miranda: «Estás grávida?»
Hoje às 10:17
06:57
Catarina Miranda anuncia novidade ao lado de Afonso Leitão
Hoje às 10:17
06:57
Catarina Miranda assume relação com Afonso Leitão: «Eu nunca duvidei que o Afonso gostasse de mim»
Hoje às 10:18
06:57
Catarina Miranda sobre relação com Afonso Leitão: «É melhor ainda cá fora»
Hoje às 10:18
02:12
Catarina Miranda revela o segredo para o ovo ficar no ponto certo no bacalhau à brás
Hoje às 10:25
11:01
Fábio tem 11 anos e dança ballet desde os seis
Hoje às 10:28
03:35
Linda Pereira é das 100 mulheres mais influentes no mundo
Hoje às 10:39
03:35
Linda Pereira trabalhou no Palácio de Buckingham
Hoje às 10:42
03:35
Rei Carlos III escreveu carta de recomendação para Linda Pereira
Hoje às 10:43
01:42
Cristina Ferreira e Catarina Miranda terminam conversa com abraço
Hoje às 10:56
03:15
Após coma, João acordou com um coração externo provisório
Hoje às 11:24