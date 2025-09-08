Catarina Miranda provoca acesa discussão entre comentadores do Big Brother na manhã da TVI

No «Dois às 10», Catarina Miranda esteve em destaque e acabou por gerar uma troca intensa de opiniões entre Cinha Jardim e Gonçalo Quinaz, que discordaram em direto sobre as participações anteriores da concorrente do Big Brother.
