No «Dois às 10», recebemos Catarina Miranda, que conquistou o 2.º lugar no «Big Brother Verão». Em estúdio, partilha connosco como foi a experiência intensa no programa, os desafios que enfrentou, as amizades que construiu e o impacto que esta aventura já está a ter na sua vida fora da casa.
Catarina Miranda revela que concorrente do «Secret Story 9» é membro do seu clube de fãs
- Joana Lopes
- Há 2h e 37min
NESTE PROGRAMA
08:01
Catarina Miranda revela que concorrente do «Secret Story 9» é membro do seu clube de fãs
Há 2h e 37min
01:22
Entre no casamento de Jéssica Antunes e Rui Figueiredo
Hoje às 10:12
12:35
Jéssica Antunes recorda o dia do casamento com Rui Figueiredo: «Um milagre»
Há 3h e 47min
02:57
Sem bigode e mais magro. Assim é a nova vida de Luís Filipe Vieira, candidato à presidência do Benfica
Há 3h e 35min
03:25
Luís Filipe Vieira recorda chegada à presidência: «O Benfica não existia»
Há 3h e 32min
25:50
«Era o meu ídolo e depois...»: Foi assim que Luís Filipe Vieira se desiludiu com Rui Costa
Há 3h e 24min
04:19
Catarina Miranda responde a Cristina Ferreira: «Eu sei para que é que me chamam»
Há 3h e 7min
04:19
Catarina Miranda sobre a sua entrada no «Big Brother Verão»: «Fui a última concorrente a ser chamada»
Há 3h e 6min
04:19
Catarina Miranda reage à derrota para Jéssica Vieira: «O programa nunca esteve para eu ganhar»
Há 3h e 6min
04:19
Cristina Ferreira confronta Catarina Miranda: «Tenho já te de interromper»
Há 3h e 6min
04:19
Cristina Ferreira para Catarina Miranda: «Estás a pôr em causa um trabalho e é de todo falso»
Há 3h e 5min
05:12
Catarina Miranda sobre Jéssica Vieira: «A Jéssica percebeu o que tinha de fazer lá dentro»
Há 2h e 59min
05:12
Cristina Ferreira deixa conselho a Catarina Miranda: «Tenho muita pena que a tua inteligência não te permita perceber»
Há 2h e 58min
05:12
Catarina Miranda admite falha no seu jogo: «A Jéssica fez melhor que eu esse papel»
Há 2h e 58min
04:18
Catarina Miranda confessa: «O meu segundo lugar vale mais que o primeiro»
Há 2h e 53min
08:01
Catarina Miranda sobre três concorrentes do «Big Brother Verão»: «Acho intragáveis, são más pessoas, têm mau íntimo, agem de má-fé»
Há 2h e 39min