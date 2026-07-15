Catarina mudou de vida para ajudar o pai a cuidar da avó com demência

No “Dois às 10”, conhecemos a história de Luís e da filha, Catarina, que se tornaram cuidadores da família. Pai e filha abdicaram de grande parte do seu tempo e da sua vida pessoal para cuidar de Emiltina, num testemunho emocionante sobre dedicação, amor incondicional e os desafios diários de quem assume a responsabilidade de cuidar de quem mais precisa.