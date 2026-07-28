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Catarina Quintas revela exigência de Norberto no inicio da relação: «Isso não é saudável»

No «Dois às 10», Catarina Quintas que fala pela primeira vez em televisão sobre o fim do namoro com Norberto Gonçalves. A relação que durou apenas dois meses e Catarina explica o porquê e aponta os ciúmes como a principal causa.

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