Catarina recorda o momento em que se despediu da mãe: «Eu apertei-lhe a mão e disse, por favor, ainda preciso muito de si.»

No «Dois às 10», Catarina partilhou a dor da perda da mãe, vítima de leucemia, um mês após o diagnóstico. A jovem descreveu o sofrimento do pai, revelando que «o meu primeiro pensamento foi o meu pai, sou sincera». Catarina expressou a sua preocupação com o bem-estar do pai, destacando a importância da família e da rede de apoio neste momento difícil. A força no aperto de mão da mãe, sentido como um pedido de força e despedida, marcou profundamente Catarina. A jovem mencionou ainda que preferia sofrer mais do que ver o pai passar por esta dor, demonstrando a sua profunda ligação familiar. Catarina recorda que lhe disse: «por favor, por favor, tenha força, tenha força, porque ainda preciso muito de si».Saiba mais em TVI Player