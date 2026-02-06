Cátia ficou com o teto destruído durante a depressão Kristin: “Nunca pedi ajuda”

No “Dois às 10”, conhecemos a história de Cátia, que há cerca de dois meses se mudou para a antiga casa dos avós com a mãe, três irmãos e o filho de 11 anos. Na madrugada de 28 de janeiro, a tempestade Kristin atingiu a região e causou graves danos no telhado da residência, deixando a família a lidar com frio, infiltrações e água a escorrer pelas paredes. E como se não bastasse, Cátia, que é o único sustento do lar, ficou sem trabalho, enfrentando agora uma luta diária para proteger e cuidar dos seus.