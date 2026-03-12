No «Dois às 10», conhecemos a história de Cátia que recebeu uma das notícias mais difíceis de receber num dos dias que promete ser dos mais felizes para qualquer mulher. Horas depois de ser mãe, Cátia descobriu que tinha um cancro muito agressivo e já bem avançado. Foi à luta e depois de superar o tumor enquanto recuperava de um parto… teve esperança de que tudo estivesse bem. Mas não… a doença voltou a assombrá-la por mais duas vezes e ela voltou a lutar.
Cátia soube que tinha cancro horas após ser mãe: «Pedi desculpa por não poder amamentar»
- Hoje às 11:33
