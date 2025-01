DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Cecília Carmo entusiasmada com «Morangos com Açúcar»: «Entreguei-me de corpo e alma a este desafio!»

Carla Anes

Hoje às 10:57

No «Dois às 10», Cecília Carmo, Tomás Taborda e Bernardo Cascais, atores de «Morangos com Açúcar», estiveram no programa para uma conversa sobre a nova temporada. Os atores revelam como encaram o regresso da série juvenil e o que podemos esperar da nova temporada.